Barona Sporting: avvicendamento in panchina, esonerato Pisani, al suo posto Tommaso Papa, ex Città Sangiuliano

Andrea Pisani non è più l'allenatore della Barona Sporting. La sconfitta per 4-0 contro il Villa ha dato seguito all'esonero del tecnico. Il DS Rolla ha così commentato: «Dispiace tantissimo. È un grande uomo e un grande allenatore, ma, è risaputo, gli allenatori pagano i risultati e le prestazioni negative». Il duro ko del 19 dicembre è stato solo l'ultimo di un periodo non felice per i milanesi, i quali hanno raccolto 5 punti nelle ultime sei partite, seppur con tanti infortuni che hanno condizionato pesantemente l'andamento. Si tratta del secondo cambio in panchina in pochi giorni nel girone E, il quale ha visto anche l'addio di Basilio da La Spezia.

«Un nome pesante». Così il Direttore Sportivo ha presentato la nuova guida tecnica della squadra, che prenderà il posto di Pisani. Trattasi di Tommaso Papa, profilo che vanta tanta esperienza nelle diverse categorie giovanili, sia con l'Accademia SD, sia con il Città Sangiuliano, club che ha guidato anche in Eccellenza. A lui il compito di far ripartire la squadra, che ha tutte le potenzialità per poter rientrare in zona playoff. Avendo disputato tutte le partite e non avendo recuperi, per Papa ci sarà modo e tempo di lavorare e di recuperare alcuni elementi, con l'esordio previsto il 23 gennaio in casa contro il Romanengo.