La Spezia: arriva il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra, sarà Danilo Quaranta a timonare la squadra nella corsa salvezza

Dopo aver annunciato in anteprima l'addio di Basilio, la cui separazione è avvenuta a seguito della tremenda sconfitta patita contro il Città di Segrate per 6-0 nella sfida di mercoledì 22 dicembre, la società La Spezia ha individuato in Danilo Quaranta il suo successore. Una decisione immediata da parte del club, che ha scelto di affidarsi ad un profilo che conosce molto bene l'ambiente di Via Famagosta, avendo guidato a più riprese la squadra nel campionato di Promozione, e che può essere il nome giusto per ripartire al meglio nel 2022. In passato ha anche allenato Rozzano e Vermezzo in Prima Categoria. Ora, il compito è quello di condurre la squadra verso la salvezza. Allo stato attuale, pare complicato evitare la lotteria dei play-out (la zona salvezza automatica senza spareggi è lontana ben 8 punti), ma il compito è proprio quello di cambiare il passo in termini di risultati. Uno degli obiettivi sarà, inoltre, quello di sistemare il reparto arretrato, autentico tallone d'Achille in questa prima metà di stagione. Sarà da verificare se ci saranno dei nuovi innesti nelle varie zone del campo in grado di regalare a Quaranta una rosa più profonda e anche con qualche elemento di maggior esperienza.