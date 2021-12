Atletico CVS: fermento a Sesto Ulteriano, il DS Viandanti annuncia gli arrivi di un estremo difensore in prestito dal Calvairate e di un colpo sulla fascia destra ex Roma

Babbo Natale è arrivato con qualche giorno di ritardo in quel di Sesto Ulteriano. Poco male, perché i regali confezionati dal Direttore Sportivo Guido Viandanti sono perfettamente in tempo per essere scartati e poter dare il loro contributo a partire dal mese prossimo, con la sfida di recupero contro il Romanengo fissata per domenica 16 gennaio ed in attesa di trovare l'accordo anche con la Senna Gloria per recuperare il secondo match arretrato.

Il primo nome a rinforzare la rosa della Presidentessa Monica Briguglio è di quelli pesanti: Simone Petricciuolo, terzino destro nato a Napoli nel 1995, vanta esperienze con le selezioni giovanili di Bari e Roma, il quale ha vestito negli anni successivi altre maglie di spicco quali Avellino e Casertana, collezionando qualche gettone di presenza tra Serie B e Serie C. Il commento di Viandanti: «Siamo molto contenti di aver chiuso l'operazione e di averlo tra le nostre fila, avendo scelto la nostra realtà tra le diverse opzioni». Su di lui si erano fiondati in molti, avendo apprezzato la carriera sfolgorante del laterale.

Innesto di livello anche tra i pali. Dudiez ha già preso le redini del ruolo dopo l'addio di Autiero, finito alla Senna Gloria, ma l'approdo di Samuel Consiglio alimenta le soluzioni a disposizione del tecnico Emidi Igino, che avrà così più numeri uno su cui contare (senza dimenticare Caruso). Classe 2003, giunge in prestito dall'Eccellenza, precisamente dal Calvairate.