Porte girevoli in Via Bossoli tra Baci e Atletico

C'è molto movimento in famiglia, sia in entrata che in uscita, tra l'Atletico Torino del Presidente Sodano e il Bacigalupo del Patron Palmiere. L'Atletico è fanalino di coda del Girone B e con l'Eccellenza sempre più lontana la dirigenza ha deciso di cercare di salvare la Promozione con il Bacigalupo al momento penultimo con 9 punti.

I giocatori dell'Atletico Torino che diventano nerazzurri sono: i portieri Tommaso Basile e Andrea Sommi, i difensori Andrea Porcelli, Gueye Ahmadou e Andrea Puppione, i centrocampisti Kouakou Koffi Kader e Badji Sylvain, gli attaccanti Samuele Gennaro, Luigi Palmiere e Amara Sylla. Fanno invece il percorso inverso vestendosi di gialloblù Trussardi e Lombardo (già da inizio dicembre), l'esterno offensivo Max Alfano, il portiere Simone Mucciglio, i centrocampisti Amadou Camara e Davide Magliano.



«Questa decisione è figlia delle situazioni delle 2 squadre - afferma il Direttore Sportivo Santomauro. Insieme alla dirigenza gialloblù pensiamo che provare a salvare il Bacigalupo con Faghino e questi nuovi innesti sia la soluzione migliore per riuscire a mantenere almeno tutte e 2 le società in Promozione, sempre che l'Atletico non riesca a salvarsi comunque. Come gruppo ora siamo più che competitivi per provare a raggiungere la salvezza. Se avessimo avuto questa rosa fin da inizio stagione avremmo potuto puntare a obbiettivi ben più ambiziosi visti anche i buoni risultati ottenuti in questa prima parte di campionato nonostante le grandi difficoltà», conclude un fiducioso Santomauro in vista di un roseo girone di ritorno per il Baci di Faghino.