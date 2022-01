Olimpiagrenta, cambio in panchina: Perziano prende il posto di Sozzi

Il primo botto del nuovo anno scoppia in casa Olimpiagrenta: a condurre la squadra nel 2022 non sarà più Roberto Sozzi. L'ormai ex tecnico dei lecchesi viene sollevato dall'incarico dopo tre stagioni un po' frammentate, tra la Promozione conquistata nel 2019/20, un anno di stop e un campionato che si chiude alla 14esima giornata con 20 punti in saccoccia. Un bottino in linea con gli obiettivi del Grenta, che ha chiuso però il 2021 con due sconfitte consecutive dopo il filotto di 7 risultati utili di fila. A prendere le redini della squadra nel nuovo anno sarà invece Giuseppe Perziano, ex allenatore del Caselle e con alle spalle altre tre esperienze piemontesi, ovvero quelle con Bsr Gugliasco e Mirafiori, sempre in Promozione, e San Mauro, trascinata alla vittoria del campionato di Prima Categoria. Un curriculum arricchito dalle parentesi lombarde alla guida di Cosio e ColicoDerviese.

Di seguito invece il comunicato ufficiale della società sull'esonero di Sozzi:

«L’ASD Olimpiagrenta comunica di aver sollevato Roberto Sozzi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La società ringrazia mister Sozzi per il lavoro svolto sino a oggi, per la grande professionalità e umanità dimostrate durante tutto il periodo del suo incarico, augurando allo stesso le migliori fortune. La squadra sará affidata nel nuovo anno a mister Giuseppe Perziano, al quale va un grande in bocca al lupo per l’impegnativa sfida».