Un fuoco d'artificio a tinte oronero: Davide Bordone è un nuovo giocatore della Torinese

Un fuoco d'artificio vero e proprio arrivato da Vinovo. La Torinese torna a farsi sentire sul mercato con gli acquisti roboanti a cui ci aveva abituato qualche mese fa, portando in oronero un vero pilastro del calcio dilettantistico piemontese: Davide Bordone.

Centrocampista e regista classe 1996, Davide è stato nell'ultimo anno e mezzo un elemento di incredibile importanza per il centrocampo del Chisola di Marcello Meloni. Vertice basso del suo rombo, Bordone è sceso in campo nella stagione corrente per 14 volte in 16 partite, di cui 8 da titolare, con un gol all'attivo su rigore contro il Vanchiglia. Per lui tantissima esperienza in Eccellenza, dove ha vestito le maglie di Benarzole, Alfieri Asti, Canelli SDS e infine Chisola.

Adesso la prima esperienza in Promozione a Torino, pronto proprio a rialzare la Torinese dopo un girone d'andata non proprio brillante. «Ho scelto di intraprendere questa nuova sfida perché negli occhi della dirigenza ho visto fin da subito una grandissima determinazione e una grandissima voglia di costruire qualcosa di importante, con un progetto a lungo termine ben chiaro - ha detto Bordone ai canali social della Torinese - Oltre a Cortassa, con cui ho già lavorato lo scorso anno e con cui mi son trovato benissimo, conosco personalmente il Ds, Stefano Pregnolato, che reputo una delle persone più importanti conosciute durante la mia piccola carriera calcistica. Ho avuto la fortuna di incontrarlo alla Benarzole durante i miei primi passi nel calcio dei grandi, e sono felicissimo di lavorare di nuovo insieme a lui, anche se in altre vesti». Adesso la nuova sfida a partire da fine gennaio, per far risalire la classifica alla Torinese.