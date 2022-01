Union Vallesusa, l'ultima fatica del DS Nino Ollio porta il nome di Gabriele Iorianni

Nostalgia canaglia. Un tormentone italiano e soprattutto un tormentone valsusino, specialmente in questo mercato di dicembre. Un altro gran ritorno in casa Union BB Vallesusa, che dopo gli innesti degli ex Bernardo Serpa ed Edoardo Romano arriva un altro grande ex biancorosso: si tratta di Gabriele Iorianni, classe 1993.

Il centrocampista dell'Alpignano lascia via Migliarone dopo mezza stagione, in cui è sceso in campo 10 volte in campo in 15 occasioni, di cui 6 da titolare. Dopo una lunga militanza nelle giovanili del Chisola Iorianni ha girato per tutta la cintura ovest, giocando per il Pianezza, il Lascaris, l'Alpignano e soprattutto per l'Union Vallesusa. In biancorosso ha militato per 5 stagioni, 3 in Promozione e 2 in Eccellenza, raccogliendo oltre 130 presenze condite da 9 gol segnati.

Un ottimo arrivo per la formazione di Silvio Foch, che dopo aver cambiato tantissimo in estate ha attraversato momenti diversi nel corso del girone d'andata, tra passi falsi inaspettati e prestazioni incredibilmente di livello. La linea del DS Nino Ollio punta adesso a riportare in biancorosso alcune delle grandi bandiere degli ultimi anni, proprio per portare quel pizzico di esperienza e malizia in più che in questo girone sono fondamentali. Ora un mese di attesa per rivedere l'Union in campo con tutti i proprio nuovi, vecchi gioielli.