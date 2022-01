Altro innesto per la Torinese, prelevato Giacomo Maggiolo dal Pianezza

E' tornata la Torinese scatenata sul mercato. Dopo l'annuncio nelle ultime ore del 2021 dell'acquisto di Davide Bordone la società oronero di Sante Squillace ha ufficializzato un altro rinforzo, questa volta per la porta: giocherà in via dei Gladioli Giacomo Maggiolo, estremo difensore classe 2001.

L'ultima trattativa conclusa dal DS Stefano Pregnolato non va troppo lontano dai campi visti dalla Torinese nelle ultime due stagioni: Maggiolo infatti arriva dal Pianezza, squadra avversaria degli oronero proprio nel girone B di Promozione. Bandiera della Pro Eureka 2001 campione regionale nella stagione 2017/18, Giacomo ha mosso i primi passi nel mondo dei dilettanti con le maglie di Fossano e Atletico Torino, ma la vera continuità l'ha trovata poi con la casacca rossoblù, dove l'anno scorso è partito come secondo portiere (dietro a Malune) sotto gli ordini di Ivan Musso. Quest'anno, diventato titolare, ha raccolto 8 presenze in campionato, risultando spesso tra i migliori nel complicato avvio di campionato del Pianezza.