Bulè Bellinzago, la qualità di Rogora e Petrone per i tigrotti di Lo Russo

Ci sono due novità nella rosa del Bulè Bellinzago. Dall’Oleggio di Eccellenza ecco arrivare alla corte di mister Euplio Lo Russo l’attaccante Alessandro Rogora, classe 1999, che nella prima parte della stagione 2021-2022 conta 13 presenze nel massimo campionato Regionale. Quella che lo vede arrivare nella rosa dei «tigrotti» è l’ennesima destinazione novarese dell’ex giovanili Suno, dal momento che nelle due scorse stagioni ha fatto parte dell’organico della Sparta Novara in Promozione, mentre ancora prima aveva giocato un’ottima stagione (2018-2019) alla RoCe in Eccellenza dimostrandosi un buon jolly in grado di ricoprire anche ruoli difensivi. Ancora in età da Under 17 aveva invece debuttato con il Gozzano in Serie D. A dar manforte ai «tigrotti» arriva però anche un fantasista dai piedi buoni. Anzi. Torna. Perchè il classe 1989 Valerio Petrone aveva fatto parte della rosa che nella stagione 2018-2019 agli ordini di Diego Colombo stravinse il campionato di Prima Categoria. Si era trattato di una della poche parentesi al di sotto della Promozione per Petrone, habituée proprio di questo campionato. Nelle ultime 3 stagioni ha infatti giocato per la Sparta Novara in categoria (11 presenze e 3 reti nella prima parte di quella in corso) ed ancora prima era stato promosso in Eccellenza con l’Arona (vittoria del campionato) e con il Cerano (ripescaggio dopo una stagione sugli scudi agli ordini di Sergio Galeazzi). Si affaccia dunque con buone prospettive sul 2012 il Bulè Bellinzago, che deve fare dimenticare un finale di 2021 con pochi risultati.