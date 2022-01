Romanengo: il DS Zuccotti all'attacco, arriva alla corte di Tessadori una seconda punta ex Codogno

Thomas Tadi è il nome nuovo per l'attacco biancorosso. Il girone d'andata disputato dal Romanengo è stato eccezionale, chiuso con 27 punti in 14 partite giocate, in piena zona playoff e a sole tre lunghezze dal primo posto. Una squadra ostica per chiunque, che ha saputo rendere la sua difesa un fortino, mentre in attacco ha dei margini di miglioramento. Il regalo post-Natale del Direttore Sportivo Zuccotti va proprio nella direzione di rinforzare il reparto offensivo, che in chiusura di mercato ha accolto la seconda punta classe 1990. Al netto delle ultime esperienze in Prima Categoria, Tadi ha militato tra il 2015 e il 2017 a Codogno nel campionato di Promozione, mettendo a referto 14 reti in due stagioni. Un bottino importante, che il tecnico Tessadori si augura di poter ottenere dalle prestazioni del suo nuovo elemento. A inizio carriera ha vestito anche la casacca della Soresinese, società attualmente militante proprio nel girone E e capolista del raggruppamento insieme al Club Milanese.