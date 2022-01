Promozione: Salomoni il rinforzo per il Villa di Altarelli, la Soresinese pesca dal professionismo

Mai perdere tempo. In attesa di riprendere a calcare il terreno di gioco, tra recuperi e proseguimento del campionato, molte società stanno approfittando della sosta, forzata e prolungata, per sistemare le rispettive rose e farsi trovare ancora più pronte in vista della ripartenza.

Una delle due leader del girone E, la Soresinese, non vuole lasciare nulla di intentato, in vista di una lotta per l’Eccellenza che si profila intrigantissima. Colpo importante tra i pali: arriva Alessio Ghidetti, classe 2002, che l’anno scorso ha collezionato 2 gettoni in Serie D con la maglia della Fiorenzuola, nella trionfale stagione che ha visto la squadra emiliana tornare in Serie C. Tesserato anche Lorenzo Bocca, laterale difensivo del 2003 in forza all’Offanenghese, ma di proprietà di un altro club professionistico, la Cremonese.

Il Villa vuole giocarsi tutte le sue carte. Il tecnico Pietro Altarelli ha fatto il punto sul mercato e non solo: «In uscita Anelli, tornato alla Juvenilia (Prima Categoria), e il centrocampista Thomas Lacalamita, svincolato. È invece arrivato a dare una mano in attacco Gianmarco Salomoni, classe 1998 ex, tra le altre, di Como e Caronnese, capace di giocare sia da esterno che da punta. Inoltre, abbiamo puntato su Pavel Sadouski, centrocampista del 2000 in grado di giocare anche qualche metro più avanti, con esperienze in Emilia-Romagna in Eccellenza. Abbiamo finalmente ricominciato ad allenarci attenendoci a tutti i protocolli. Restiamo in attesa di capire se si riprenderà, come spero, effettivamente il 13 febbraio o se il campionato slitterà di ulteriori due settimane».

L’Atletico CVS incassa il “sì” di Jacopo Martini: il giocatore, classe 2004, disputerà il finale di stagione a Sesto Ulteriano, provenendo in prestito dalla Pro Sesto. Il DS Viandanti resta vigile sul mercato degli svincolati, in attesa di piazzare qualche colpo per rinforzare ulteriormente il collettivo.

In casa Cologno, in attesa di qualche innesto che possa far cambiare registro alla squadra, attualmente in una situazione di classifica precaria, ufficializza la cessione di Antonio De Falco. L’ex cannoniere dell’Under 19, classe 2000, si è accordato con l’Atletico Liscate, club di Prima Categoria.

Nel girone F, il Robbio, in orbita lotta per la promozione, ha tesserato il difensore classe 2002 Alessio Giovagnini, proveniente dallo Sparta Novara. In uscita, di contro, l’attaccante Andrea Chieregato (svincolato) e il centrocampista Alessandro Piciotti, quest’ultimo finito in Seconda Categoria alla Gravellonese. E i movimenti potrebbero non essere terminati qui, come dichiarato dal DS Cordio: «Se ci fosse qualche svincolato che valga la pena integrare ci potremmo ragionare sopra, altrimenti resteremo così come siamo attualmente».

Rivoluzione in casa Bressana, invischiata nella corsa salvezza, con due acquisti dalla concorrenza a fine 2021: Giacomo Rampoldi, centrocampista classe 2001, proviene dall’Alagna, con cui ha collezionato 8 presenze in questa prima parte di stagione, mentre Tommaso Lodigiani, portiere classe 2000, arriva dal Città di Vigevano, con un trascorso anch’esso all’Alagna. Il DS Zannino non si è però risparmiato, aggiungendo un altro giovane tassello, Gianluca Crupano, centrocampista del 2001 con esperienze in Eccellenza con Alassio e Agazzanese. Lasciano invece il club Zarri e Balestrero, entrambi finiti alla Viguzzolese (Seconda Categoria piemontese), Pascucci al Bereguardo (Seconda Categoria), Grosso al Casteggio (Prima Categoria) e Rovere al Rozzano (Prima Categoria).