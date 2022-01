Club Milanese: il DS Marozzi pesca dal cilindro un classe 1997 ex Pergolettese e Acc. Gaggiano

Soresinese chiama, Club Milanese risponde. È Simone Mattiolo il colpo da novanta piazzato dal Direttore Sportivo Mario Marozzi per replicare agli acquisti della principale contendente alla promozione. Il duello al vertice del girone E del campionato prosegue dunque anche fuori dal rettangolo verde, con le due big che hanno ufficializzato i colpi di mercato nel tentativo di conquistare l'Eccellenza, in un raggruppamento molto equilibrato e che potrebbe prevedere l'inserimento anche di altre società.

Classe 1997, il centrocampista ha militato nel settore giovanile di Pavia e Rozzano, prima di approdare alla Pergolettese, con cui è riuscito a esordire, seppur per pochi minuti, in Serie D. Nella stagione 2016/17 ha invece collezionato 12 gettoni nel torneo di Eccellenza con la casacca dell'Atletico CVS, club che ritroverà di fronte nel campionato in corso. Non sarà però il solo incrocio con le sue ex società: nella stagione 2019/20 si è diviso tra Paullese e Barona Sporting, altri due club inclusi nel gruppo.