Robbio all'attacco del campionato: arriva Petrillo

Il Direttore Sportivo Cordio lo aveva anticipato qualche giorno fa: se ci fossero stati gli estremi per tesserare qualche profilo di rilievo, il Robbio non si sarebbe fatto trovare impreparato. Detto, fatto: Federico Petrillo si appresta ad essere una pedina fondamentale dell'attacco a disposizione dell'allenatore Placido Lavenia. Un reparto capace di mettere a segno già 30 reti nelle 13 partite fin qui disputate, riuscendo a portare il club nei piani alti della classifica: la rincorsa al Magenta passa anche dalla maggior profondità della rosa. Il DS si è espresso in merito all'acquisto: «Abbiamo avuto l'occasione di rinforzarci con un giocatore dalle caratteristiche differenti rispetto agli attaccanti già presenti nella nostra rosa e non ce la siamo fatta sfuggire. Può giocare sia in un 4-2-3-1 che in un 4-3-3 classico, ma anche come seconda punta in un attacco a due».

Classe 1998, il nuovo tassello dell'attacco proviene dal Borgovercelli, con cui ha disputato diverse stagioni nel campionato di Eccellenza piemontese. In precedenza ha militato anche nel Bianzè, in Promozione, nella medesima regione. Prima esperienza lombarda, dunque, per Petrillo, pronto a lottare per ritagliarsi un posto che conta diversi elementi di spessore, tra i quali spiccano Zanellati e Meneghetti, autori di 18 reti in due nella prima parte del campionato.