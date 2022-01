Bomber Maugeri e il giovane Alberti fanno brillare l'Aurora

Partenza a razzo e grande applicazione difensiva. L'Aurora CMC Uboldese vince 2-0 contro il Meda con i gol del bomber Maugeri e Alberti. I locali sbloccano subito la partita e mostrano grande solidità e organizzazione. Gli ospiti, soprattutto nel primo tempo, creano qualche pericolo per la porta di Pasiani, ma non trovano il bersaglio grosso. I ragazzi di Gilardengo sono sempre compatti e concentrati e concedono poche occasioni ai loro avversari. Nella ripresa arriva il raddoppio e i brianzoli fanno ancora più fatica a creare occasioni. I padroni di casa tornano a fare punti dopo tre giornate e si portano a quota 20 punti in classifica. I ragazzi di Cairoli interrompono la striscia positiva a quattro partite, ma comunque rimangono in zona playoff.

Maugeri colpisce ancora L'incontro inizia in modo vibrante con l'Aurora CMC Uboldese che trova il vantaggio immediato con il suo bomber. Al 2' il numero 11 locale sfrutta bene l'assist di Niesi e gira in porta il pallone che vale l'1-0. Per il classe 1994 è la tredicesima rete in campionato, è il capocannoniere del girone A. Nonostante il gol subito a freddo il Meda ha una reazione istantanea e ha subito un'opportunità per ristabilire la parità, ma da buonissima posizione Ponti non trova lo specchio della porta sciupando una ghiotta occasione. Gli ospiti mostrano un buon piglio e provano a creare grattacapi alla difesa avversaria soprattuto con i movimenti e le giocate di Filomeno che offre buoni spunti e dà qualità alla manovra. È proprio il numero 10 a impegnare per la prima volta Pasiani, ma il suo tiro piazzato non crea problemi all'estremo difensore locale. Un altro pericolo significativo per i padroni di casa arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo: il pallone viene liberato dall'area e arriva in zona Tavella che si coordina bene e calcia poco oltre la traversa. I ragazzi di Gilardengo provano a rispondere con Maugeri che con una bella giocata si libera per la conclusione che però termina fuori. Il Meda prova a premere, conquista qualche calcio d'angolo, ma non crea grandi spaventi al numero 1 di casa. Orsi si rende protagonista di buoni spunti, salta spesso il suo marcatore e prova a innescare i compagni con dei cross o, in una circostanza, con un tiro da fuori ben indirizzato che viene ben respinto in tuffo da Pasiani. Il primo tempo termina 1-0.

Alberti sigilla i tre punti Anche nella seconda frazione di gioco è l'Aurora CMC Uboldese a partire meglio. All'8' i padroni di casa allungano sul 2-0 grazie a una bella combinazione a tre che vede protagonisti Maugeri, Montani e Alberti che, con un bell'inserimento, trova la via del gol. Terzo centro in campionato per il classe 2001. Il Meda non riesce a creare particolari apprensioni agli avversari che chiudono egregiamente tutti gli spazi. Sono i locali ad andare vicini al tris con Maugeri che ha una buonissima chance ma questa volta non ha la giusta freddezza e non punisce Chierico. Cairoli prova a cambiare le carte in tavola cercando anche di aumentare il peso offensivo ma i subentrati non riescono a incidere. I padroni di casa provano a pungere con Niesi la cui conclusione però è debole e facilmente neutralizzata dal portiere ospite. L'ultima opportunità per i brianzoli capita sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Conti che colpisce di testa ma manda il pallone alto. Per i ragazzi di Gilardengo è Maugeri a provarci su punizione ma la sua conclusione viene parata senza problemi da Chierico. La partita termina 2-0 per i locali che conquistano la sesta vittoria in campionato.

IL TABELLINO

Aurora CMC Uboldese - Meda 2-0

RETI: 2’ Maugeri (A), 7’st Alberti (A)

AURORA CMC (3-5-2): Pasiani 7, Bernareggi 7 (12’st Besati 6.5), Bartucci 7, Vernocchi 7, Bortignon 7.5, Banfi 7.5, Alberti 7.5 (38’st Ceriani sv), Maiorano 7.5, Montani 7.5 (44’st Gianforti sv), Niesi 7.5 (46’st Martegani sv),Maugeri 7.5. All. Gilardengo 7. A disp. Lucca, Ndoye Serigne, Costa, Valenzano, De Benedittis.

MEDA (3-5-2): Chierico 6.5, Martino 7, Orsenigo 6, Quitadamo 6.5, Bianchi 6, Palumbo 5.5, Tavella 5.5 (9’st Cutulli 5.5), Orsi 6.5, Bosisio 6 (12’st Farioli 5.5), Filomeno 6.5, Ponti 5.5. All. Cairoli 6. A disp. Cassina, Ronzoni, Bicciato, Novara, Guarnaccia, Viganò, Torrente.

ARBITRO: Alessio Galantino di Pavia 7.

ASSISTENTI: Calabrese e Neri di Busto Arsizio.

AMMONITI: Bernareggi (A), Vernocchi (A), Maiorano (A), Besati (A), Palumbo (M), Bosisio (M), Cassina (M).

LE PAGELLE

AURORA CMC UBOLDESE

Pasiani 7 Si fa trovare sempre pronto quando viene chiamato in causa e realizza un pregevole intervento in tuffo respingendo un insidioso tiro di Orsi.

Bernareggi 7 Sempre attento in fase difensiva, prova a spingersi in avanti quindi si presenta l'occasione.

12'st Besati 6.5 Mostra una bella facilità di corsa, si propone con costanza sulla destra.

Bartucci 7 Inesauribile. Fa tanti km, dà un prezioso contributo in entrambe le fasi e gioca con grinta.

Vernocchi 7 Mostra buone qualità in costruzione e in interdizione. Cerca sempre di smarcarsi per offrire una soluzione di passaggio ai compagni e gioca con lucidità.

Bortignon 7.5 Non si fa mai saltare, vince anche tanti duelli aerei e presidia molto bene l'area di rigore con i suoi compagni di reparto.

Banfi 7.5 Legge molto bene tutte le situazioni, è sempre attento in marcatura e non va mai in difficoltà.

Alberti 7.5 Partita di sostanza impreziosita dal gol del 2-0 in cui ha un ottimo tempo nell'inserimento e poi è abile a concludere in rete. (38'st Ceriani sv).

Maiorano 7.5 Non si fa quasi mai superare, sbroglia diversi palloni che potevano portare a dei pericoli e ha un ottimo tempismo negli interventi.

Montani 7.5 Mostra grande dinamismo, copre ampie porzioni di campo e gioca con tanta intensità. Ha anche il merito di servire l'assist ad Alberti. (44'st Gianforti sv).

Niesi 7.5 Qualità e quantità. Fornisce l'assist a Maugeri, dialoga bene con i compagni e mostra spunti interessanti. (46'st Martegani sv).

Maugeri 7.5 Realizza il gol dell'1-0 e partecipa all'azione del raddoppio con una pregevole sponda per Montani. Anche oggi ha inciso molto.

All. Gilardengo 7 In questa partita la sua squadra è stata solida e organizzata concedendo poche occasioni agli avversari. Buona prova collettiva fatta di attenzione, lucidità e cinismo.

MEDA



Chierico 6.5 Sui gol non può nulla. Per il resto esegue bene interventi di ordinaria amministrazione.

Martino 7 Due galoppate sulla destra a tutta velocità che potevano portare a due occasioni. Quando cambia marcia è molto difficile da contenere.

Orsenigo 6 Qualche sbavatura ma anche buone chiusure e interventi precisi.

Quitadamo 6.5 Il migliore del suo reparto. Vince tanti duelli e non si fa quasi mai sorprendere.

Bianchi 6 Non va in affanno e non commette particolari errori.

Palumbo 5.5 Non riesce a entrare nel vivo del gioco, tocca pochi palloni.

Tavella 5.5 Si rende protagonista di una bella conclusione al volo ma per il resto si vede poco e fatica a contenere l'intensità degli avversari.

9'st Cutulli 5.5 Sbaglia qualche pallone di troppo e qualche scelta non riuscendo ad aumentare la qualità e il ritmo del palleggio della squadra.

Orsi 6.5 Non inizia bene, poi nel corso del primo tempo cresce e mostra giocate di qualità. Nella ripresa la sua prestazione cala.

Bosisio 6 È intraprendente, si propone spesso e prova delle giocate che non sempre gli riescono.

12'st Farioli 5.5 Viene ben contenuto dagli avversari e perciò non riesce ad aumentare la pericolosità della sua squadra.

Filomeno 6.5 Mostra grande qualità, dialoga bene con i suoi compagni e prova a mettersi in proprio. Non riesce a incidere molto negli ultimi metri anche perché è poco supportato.

Ponti 5.5 Nel primo tempo ha una ghiotta chance con cui potrebbe riportare subito in parità la sua squadra, ma non la sfrutta. Nella ripresa ha una buona opportunità di testa ma non colpisce bene il pallone. Si rifarà.

All. Cairoli 6 Prestazione sottotono dei suoi ragazzi. La partita inizia subito in salita perché vengono colpiti a freddo dagli avversari. Provano a reagire, hanno qualche buona occasione ma non riescono a pungere.





ARBITRO

Galantino 7 Dirige la gara con sicurezza, si fa sempre trovare nei pressi dell'azione e la gestione dei cartellini è corretta.

LE INTERVISTE

Il tecnico Cairoli del Meda è deluso dalla prestazione: «Senza cattiveria e senza umiltà è difficile vincere le partite. Il gol a freddo ci ha tagliato le gambe. Loro si sono difesi da squadra. È mancata un po’ di cattiveria, quando crei così tanto devi far gol».

Di umore opposto è il tecnico Gilardengo dell’Aurora CMC Uboldese: «Non abbiamo preso gol e siamo stati concreti, alla prima occasione abbiamo segnato. Siamo stati ordinati, compatti e molto aggressivi. Avevamo tanta voglia di vincere dopo delle sconfitte anche un po’ sfortunate. Mi spiace che Niesi non si sia sbloccato, sono comunque soddisfatto della sua ottima prestazione oltre all’assist.