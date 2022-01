Clamoroso gol divorato dalla Paullese, Cheddia lancia il Casale

Finalmente. Il campionato di Promozione riprende la giostra dopo il buio di oltre un mese e nel girone E lo fa con una partita che ha visto il Casalpusterlengo premiato, capace di imporsi di misura con un rigore di Cheddia contro una Paullese ostica. Il prolungato stop ha inciso notevolmente sulla condizione delle due formazioni in campo, ma non solo, anche le numerose assenze (Arena e Farina da una parte, Catanzaro dall’altra) hanno prodotto effetto. Una gara equilibrata, rotta solo dall’episodio del penalty che è risultato decisivo per la conquista della posta in palio, grazie alla quale la squadra della provincia lodigiana riesce a salire a quota 18 punti, in attesa della sfida contro la Senna Gloria che potrebbe consentire al club di staccarsi dalla zona caldissima. Ospiti, di contro, che sprecano una buona chance per accorciare sulle prime in classifica. Finale nervoso con i due tecnici Guaitamacchi e Furlanetto espulsi: siamo tornati in pieno clima campionato.

La partita. Avvio come da copione, con le due squadre a fronteggiarsi con attenzione. I padroni di casa suonano la carica al 12’ con Marco Mazzucchi, il quale tenta di interrompere l’equilibrio, ma il legno gli impedisce di trafiggere Visigalli, oggi in campo e autore di una prestazione di livello. Pochi minuti ancora, e il Casale passa: Cremonesi contrasta fallosamente Maiocchi all’interno dell’area di rigore e il direttore di gara Gorgo non transige, concedendo il penalty. Cheddia non fallisce e al 16’ Guaitamacchi può festeggiare il vantaggio, andando vicinissimo a celebrare il raddoppio sette minuti più tardi, ma la conclusione di Camara dritta verso la porta viene parata da uno strepitoso intervento dell’estremo difensore giallonero. Le occasioni da rete si fermano qui per tutta la prima frazione di gioco. La ripresa vede le due compagini entrare con un piglio più aggressivo, con un’occasione per parte nei primi 5 minuti: Tomasoni scalda i guantoni di Visigalli, mentre la risposta ospite è affidata al subentrato Pepe, che vivacizza le azioni ospiti, ma la cui conclusione si spegne sul fondo della porta difesa da Ghizzinardi. Al 13’ è ancora Visigalli a tenere a galla la Paullese, impedendo la doppietta personale a Cheddia. L’ingresso di Laura Custodio, nuovo innesto di Furlanetto, cerca di mettere ancora più pressione, ma la vera occasione capita sui piedi di Rapelli, che defilato sull’esterno a porta sguarnita tenta la battuta a rete che finisce fuori, con Cristarella e il neoacquisto al centro che attendono invano il servizio. È il finale tecnico della sfida, ma prima del triplice fischio c’è ancora tempo per due cartellini rossi sventolati nei confronti dei due allenatori, che finiscono anzitempo il primo match del 2022 a causa di una reazione a seguito di un fallo di gioco che ha scatenato la discussione.

Le dichiarazioni. Il tecnico dei padroni di casa Guaitamacchi si gode il successo del suo Casalpusterlengo: «Ottima partita da parte nostra nonostante assenze pesanti nel reparto offensivo. Buona organizzazione e intensità contro una squadra in una situazione tranquilla di classifica. Bravi ad andare in vantaggio, abbiamo sfiorato il raddoppio con un paio di occasioni e rischiando negli ultimi minuti. Siamo cresciuti atleticamente e mentalmente. L’espulsione? Tensione dovuta ad un episodio di campo». Il Direttore Sportivo della Paullese Bignami sul match: «Partita brutta con poche occasioni. Rigore molto dubbio in quanto si è trattato di un contrasto. La sosta prolungata ha pesato molto. Peccato per l’occasione di Rapelli sfumata».

IL TABELLINO

CASALPUSTERLENGO-PAULLESE 1-0

RETE: 16' rig. Cheddia (C).

CASALPUSTERLENGO (4-3-3): Ghizzinardi 6, Biba 6, Mazzucchi F. 6.5 (46' st Mazzucchi L. sv), Grossi 6, Mazzucchi M. 6.5, Tomasoni 6.5, Camara 6 (1' st Anelli 6), Visigalli S. 6, Biba 6, Cheddia 7, Maiocchi 7. A disp. Frontori, Milesi, Dossena, Rizzi, Sverzellati, Pancotti, El Imam. All. Guaitamacchi 6.5.

PAULLESE (4-3-3): Visigalli 6.5, Bolis 5 (32' st Cellamare sv), Stillo 6, Giove 6.5 (36' st Arnanno sv), Panighi 6, Cremonesi 6, Rapelli 5, Verri 6, Cristarella 5.5, Radaelli 5.5 (20' st Laura Custodio 6), Arrigoni 5 (1' st Pepe 6). A disp. Piovani, Carra, Zegarra, De Santis, Cecconello. All. Furlanetto 5.5.

ARBITRO: Gorgo di Milano 6.

COLLABORATORI: Casiraghi e Brioschi.

AMMONITI: Radaelli (P), Giove (P), Camara (C), Mazzucchi M. (C).