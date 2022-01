Tombari un fuoco di paglia, Arcadia e Vibe non si fanno male

È una partita che di certo non passerà alla storia quella tra Arcadia Dolzago e Vibe Ronchese, conclusasi con il risultato di 0-0. Un pareggio figlio delle pochissime occasioni create dalle due squadre nel corso del match, il primo per entrambe dopo un'assenza dal terreno di gioco che perdurava ormai da un mese e mezzo. Meglio l'approccio della Vibe Ronchese, soprattutto nel primo tempo, con Tombari che ha sui piedi l'unica vera occasione della partita, ma che non riesce a sfruttare. Arcadia Dolzago che invece non riesce mai a impensierire la retroguardia avversaria, ma che dall'altro lato regge bene nell'arco dei 90 minuti grazie a una fase difensiva importante da parte dei due centrali Riva e Martinoia e all'intervento del numero 1 Vassena sulla conclusione di Tombari. Un pareggio che dà sicuramente morale all'Arcadia, anche in virtù delle tante assenze che hanno colpito la squadra lecchese nel corso del girone d'andata, e che può rappresentare il punto di partenza per la scalata-salvezza in questa seconda metà di stagione. Punticino con qualche rammarico per gli ospiti, che non riescono a fare il balzo in avanti, ma restano in linea con l'obiettivo di inizio campionato.

Pressing a tinte blu. Primo tempo che si conclude a reti inviolate, ma che vede gli ospiti condurre il gioco per larghi tratti. La squadra di Arienti mostra una buona aggressività e un maggior pressing, soprattutto nella fase iniziale della partita. Vibe Ronchese che crea di più e sfiora il vantaggio al 10' con Tombari, che a tu per tu davanti al portiere avversario sciupa calciando addosso al numero 1 avversario. Un altro paio di occasioni create dalla Vibe non sono abbastanza per segnare la rete del vantaggio, complice anche una buona difesa dell'Arcadia: la squadra di Zaramella resiste alle scorribande avversarie soprattutto con Riva e Martinoia, che si fanno trovare sempre nella posizione giusta. Padroni di casa che sembrano meno organizzati e provano a impensierire i brianzoli con qualche ripartenza che non riesce mai a concretizzarsi in un'azione veramente pericolosa. L'unico squillo per i lecchesi arriva solo nel recupero della prima frazione di gioco, quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo Riva salta più in alto di tutti e colpisce bene di testa, ma il pallone esce fuori di pochissimo. Per gli ospiti da sottolineare come nota negativa il cambio costretto al 29' di capitano Colombo, uscito per un infortunio, con Botta che prende il suo posto, mentre al 21' qualche protesta per un presunto tocco di mano nell'area lecchese su una mischia da calcio d'angolo.

Ripresa piatta. Il secondo tempo segue l'andamento del primo, con la Vibe che occupa maggiormente la metà campo avversaria, ma non trova mai l'ultimo passaggio per trasformare la presenza nei pressi dell'area di casa in un'occasione da gol. Ospiti che cercano con insistenza il lancio lungo sugli attaccanti, una tattica che tuttavia non ha mai funzionato. L'Arcadia riesce a tenere uno 0-0 che alla fine significa un punto guadagnato. Prestazione importante anche nella ripresa è quella di Riva, centrale roccioso a disposizione di Zaramella, che verso la fine della partita riesce a rubare una sanguinosa palla tra i piedi di Intrieri, centravanti ospite, che si preparava a calciare. Nei minuti finali tanti dolori da parte dei giocatori in campo, che hanno costretto il direttore di gara ad allungare la partita con circa 6 minuti di recupero. Poco divertimento, lo 0-0 finale è il risultato più corretto per quanto visto in campo.

IL TABELLINO

ARCADIA DOLZAGO-VIBE RONCHESE 0-0

ARCADIA DOLZAGO (4-3-3): Vassena 7, Bighi 6.5, Asnaghi 6 (39' st Arienti sv), Pacini 6, Riva R. 7, Martinoia 6.5 (32' st Dogali 6), Bance 6, Pirola 6, Fontana 5.5 (32' st Dorato sv), Ghezzi 6.5, Perucchini 5.5. A disp. Abate, Penati, Pirovano, Cazzaniga, Dalla Valle, Castelmare. All. Zaramella 6.

VIBE RONCHESE (4-4-2): Iuliano 6, Citterio 6.5, Panzeri A. 6, Zappa 6.5 (18'st Riu 6), Colombo N. 6 (29' Botta 6, 10' st Wadja 5.5), Airoldi 6, Todeschini 6.5, Panzeri D. 7, Intrieri 6, Palvarini 6.5 (43'st Bixheku sv), Tombari 7 (18' st Bourmila 5). A disp. Origo, Fumagalli, Merlo, Merlini. All. Arienti 6.5.

ARBITRO: Riahi di Lovere 6.

ASISSTENTI: Gatti e Russo.

AMMONITI: Martinoia (A), Colombo (V), Panzeri (V), Wadja (V).

LE PAGELLE

ARCADIA DOLZAGO

Vassena 7 Si fa trovare pronto su Tombari nel primo tempo. Quando è chiamato in causa fa il suo e contribuisce alla conquista del punto finale.

Bighi 6.5 Tiene bene nel corso della partita, dalle sue parti gli avversari fanno fatica.

Asnaghi 6 Una partita sufficiente, dove non eccelle ma non sfigura. Lotta nel primo tempo con gli avversari che ruotano dalle sue parti, con risultati alterni.

Pacini 6 Anche per lui una partita nella media: tocca tanti palloni ma non riesce a fare la differenza.

Riva R. 7 Prestazione solida la sua, soprattutto nel finale quando con un intervento fondamentale toglie la palla dai piedi di Intrieri, pronto a calciare in porta. Il migliore dei suoi per continuità e qualità delle giocate.

Martinoia 6.5 Buona partita anche dell'altro esperto difensore, che soprattutto nel primo tempo gioca una gara ordinata e intelligente.

32' st Dogali 6 Entra nella seconda metà della ripresa, si fa notare appena entrato per un buon intervento su Bourmila che permette a Vassena di bloccare un pallone pericoloso con più tranquillità.

Bance 6 E' il più attivo in attacco per i suoi nei primi 20-25 minuti di partita, poi piano piano esce dal gioco facendosi trovare meno rispetto a inizio gara.

Pirola 6 Non una partita clamorosa la sua, ma non sfigura e non sbaglia molto.

Fontana 5.5 Un po' fuori dal gioco. Si spende tanto in fase di non possesso, ma in attacco poteva osare qualcosa in più.

Ghezzi 6.5 Uno dei più convincenti dell'Arcadia: tocca tanti palloni, cerca sempre di inventarsi la giocata. Più di così in questa sfida non poteva fare.

Perucchini 5.5 Partita anonima la sua, non sembra riuscire a dare punti di riferimento ai suoi compagni.

All. Zaramella 6 Fa quel che può con i giocatori a disposizione. Tante assenze, deve arrangiarsi e alla fine conquista un buon punto.

VIBE RONCHESE

Iuliano 6 Attento sui pochi palloni alti che gravitano nella sua area, per il resto è più spettatore non pagante.

Citterio 6.5 Inizia da terzino e inizia bene, poi è spostato al centro dopo l'infortunio di Colombo e gioca una buona partita anche da centrale.

Panzeri A. 6 Sufficienza piena anche per lui, che gioca palloni semplici ma efficaci.

Zappa 6.5 Quantità e qualità, spesso riesce ad anticipare i suoi avversari. E' uno dei più attivi nel primo tempo.

18' st Riu 6 Non ha particolari occasioni per mettersi in mostra, ma non sbaglia quando tocca il pallone.

Colombo N. 6 Partita sfortunata la sua: inizia bene, poi un infortunio lo costringe al cambio. Era anche ammonito, e Arienti non ha voluto rischiare.

29' Botta 6 Se possibile ancora più sfortunato, dato che entra per sostituire Colombo ma anche lui si fa male e nella ripresa è costretto ad uscire. Nel mezzo, una gara di ordinaria amministrazione.

10' st Wadja 5.5 Timido: appena entrato si fa ammonire e dà l'impressione di non essere troppo in fiducia oggi, complice anche il giallo rimediato.

Airoldi 6 Qualche buona giocata e nel complesso una partita sufficiente anche per lui.

Todeschini 6.5 Buonissimo primo tempo, dove risulta uno dei più pimpanti della Vibe Ronchese. Cala leggermente nella ripresa, ma resta comunque una prestazione importante.

Panzeri D. 7 Onnipresente nel primo tempo. Si fa sempre consegnare il pallone, è lui che dà il via alle azioni, e in fase difensiva morde le caviglie di chiunque passi per il centrocampo.

Intrieri 6 Buon lavoro spalle alla porta, i suoi compagni lo cercano spesso con lanci lunghi. Il primo controllo c'è sempre, poi poteva fare meglio nelle conclusioni.

Palvarini 6.5 Reattivo nei primi 45 minuti, verso il 10' del secondo tempo sfiora il gol con un bel colpo di testa, ma il pallone esce di poco.

Tombari 7 Ha tra i piedi l'occasione più ghiotta nel primo tempo, ma la sua conclusione sbatte contro il portiere avversario. Nel complesso una partita più che sufficiente, che sarebbe potuta diventare ancora migliore con un po' più di cinismo.

18' st Bourmila 5 Brutto ingresso il suo, messo in campo per dare il suo contributo in attacco. Anche se fresco non punta mai l'avversario.

All. Arienti 6.5 Qualche occasione per i suoi, che sprecano un po' troppo. Si trova con il problema di sostituire due giocatori per infortunio.

ARBITRO

Riahi di Lovere 6 Sufficiente anche la prestazione del direttore di gara, che tende a estrarre i cartellini il meno possibile.

LE INTERVISTE

ARCADIA DOLZAGO

Moreno Zaramella, tecnico dei padroni di casa, vede il bicchiere mezzo pieno: «Vista la situazione degli infortunati e dei ragazzi positivi credo che oggi un punto vada bene, dà un po' di morale e fa un po' di classifica».

VIBE RONCHESE

Non è rimasto invece soddisfatto Giorgio Arienti della prestazione della sua squadra, rea di aver sprecato buone occasioni: «Non è stata una bella partita, noi dovevamo fare molto di più. Abbiamo avuto belle occasioni, ma se non facciamo gol le partite non le vinciamo. Non sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto oggi».