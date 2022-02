Il faro illuminante del Segrate: Jacopo Cecere

Ha parlato Jacopo Cecere in casa Città di Segrate. Il centrocampista, cresciuto in casa Calvairate, dopo qualche infortunio di troppo ha ritrovato la sua casa: i colori gialloazzurri gli hanno fatto ritornare il fuoco negli occhi.

In cosa siete cresciuti di più da inizio stagione?

«All'inizio non avrei mai detto che avremmo potuto disputare un campionato del genere. Siamo partiti con l'obiettivo salvezza, poi, grazie anche al contributo dei giovani che abbiamo avuto in ritiro, abbiamo capito che c'erano i mezzi per fare qualcosa in più e lo stesso Presidente ci ha trasmesso fiducia. Il ritorno di Bossoli e la crescita di Ferraguto ci hanno aiutato tanto e, non un ultimo, il cambio di modulo».

Come spieghi il calo nelle ultime giornate prima della pausa?

«A mio avviso è dovuto al calendario. Abbiamo giocato partite difficili ed il vero passo falso lo abbiamo fatto in casa contro la Settalese. Abbiamo preso un tiro e un gol, però non demordiamo e pensiamo ai play off: abbiamo il miglior attacco del campionato e questo qualcosa vorrà dire».

Chi ti ha impressionato di più tra i giovani?

«Secondo me il più forte in rosa è Santi per distacco. Fa cose impensabili in allenamento, ma deve crescere sotto l'aspetto della mentalità. Se riesce in questo, può rappresentare la nostra svolta, in quanto ha avuto tante occasioni e con la qualità che ha deve sfruttarle appieno. Pertini è un altro ragazzo con grandi doti».

Il tuo rapporto con l'ambiente?

«Segrate e Pino Massa mi hanno fatto tornare la voglia di giocare a calcio. Mi sento ancora al centro del progetto, oggi sono un giocatore di esperienza. La nostra forza è il collettivo: stiamo insieme prima degli allenamenti, ceniamo fuori, io mi trovo molto bene con tutti».

Qual è il tuo obiettivo personale e dove potete arrivare?

«Se manteniamo il ruolino della prima fase, credo che possiamo tranquillamente puntare ai play off. Della concorrenza non mi ha impressionato nessuno in modo deciso. Ad ogni modo, prima conquistiamo la salvezza e poi possiamo permetterci di sognare qualcosa in più. A livello individuale, tra pubalgia, menisco infiammato e infortuni vari, sto soffrendo e voglio poter fare di più, segnando il mio primo gol stagionale che attendo con trepidazione».