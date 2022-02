Dalla linea al palo, al Comunale resta tutto in equilibrio

Tanto agonismo, poche occasioni, zero gol. Si può raccontare in questo modo la sfida tra Olimpiagrenta e Casati Arcore, terminata con il risultato di 0-0. A vincere sono sicuramente le difese, visto che oltre a non concedere reti anche le opportunità concrete per andare in gol scarseggiano fortemente. Sul livello di agonismo, invece, poco si può recriminare: tutti i giocatori scesi in campo non tirano mai indietro la gamba e lottano su ogni pallone con grinta e decisione, come dimostrato dal numero elevato di ammoniti. La Casati parte meglio e a conti fatti è la squadra che produce di più...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con