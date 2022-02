Derby double face: 4 gol tutti nella ripresa e un discusso pareggio dal dischetto

Il derby tutto lecchese tra Arcadia Dolzago e Barzago finisce con un 2-2 all'ultimo respiro, nonostante un primo tempo in cui le emozioni scarseggiano. Nella ripresa, però, il copione del match si trasforma già dal 3', con Penati che apre le marcature per i padroni di casa. La partita sembra volgere a favore dei ragazzi di Zaramella, che trovano un doppio vantaggio con il subentrato Castelmare. Non bastano però le due reti per dare i 3 punti all'Arcadia, che vede sfumare un'importante vittoria nei minuti finali. Stefanoni, anche lui inserito a gara in corso, al 39' infiamma il finale accorciando le...

