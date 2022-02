Fascio fa il pittore, Tozzi la rockstar: pari tra Torinese e Sanmauro

Un pari giusto che accontenta (abbastanza) tutti. Torinese e Sanmauro si prendono un punto a testa (1-1 il finale) nel recupero della 16ª giornata, grazie alle magie di Andrea Fascio e Jacopo Tozzi: una prodezza su punizione da parte del numero 10 gialloblù e un'incornata di pura potenza della punta oronero, al nono centro in campionato. La classifica non si smuove particolarmente, ma i segnali sono chiari: il Sanmauro ha le carte in regola per giocarsi il secondo posto (difficile raggiungere l'Ivrea, per ora), mentre per la Torinese la classifica attuale non rispecchia minimamente le qualità del gruppo a disposizione...

