Il derby si tinge di rosso: tre espulsi in meno di 10 minuti

Nella settimana che ha ufficializzato l'intitolazione dello stadio all'indimenticato Cisco Friggè (domani nell'edizione cartacea troverete le dichiarazioni del Direttore Sportivo Stefano Dagradi in merito), il Casalpusterlengo si aggiudica il derby lodigiano grazie al gran gol di Cheddia. Gli ospiti resistono per oltre venti minuti alla triplice inferiorità numerica e con grinta, talento e orgoglio si portano a più dieci sui diretti avversari, agganciando la Barona Sporting al decimo posto a 21 punti e scavando un solco sulla zona calda. Brutta caduta, di contro, per il Senna Gloria, che manca la possibilità di accorciare in classifica e subisce l'avvicinamento dell'Atletico CVS,...

