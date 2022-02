Le pagelle di Carignano-Sommariva: Morra inventa e Veglio trasforma; De Vincenzo, Curto non basta

CARIGNANO Gioacas R. 5.5 I suoi interventi si contano sulle dita di una mano: nel primo tempo è costretto più volte a disinnescare le conclusioni di Morra, ma spesso e volentieri il fantasista biancoverde non centra lo specchio. Incolpevole in entrambi i gol subiti. Bassoli 6 Terzino vecchia scuola molto grintoso e con una grande attitudine. Bel duello ad alta intensità con Burzio nel primo tempo e con Morra nella seconda frazione di gioco. Poco propositivo in fase offensiva. Rampazzo 6 Uno degli ultimi a tirare su bandiera bianca: nel primo tempo si dà molto da fare per arginare le scorribande di Morra...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con