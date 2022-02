Le pagelle: la giocata di Cheddia è da applausi, Manini immenso ma stavolta predica nel deserto

Lo potremmo ribattezzare il weekend dei derby. Se ieri in quel di San Siro è andata in scena la stracittadina milanese, oggi nel girone E di Promozione è stata la volta del match in salsa lodigiana tra Senna Gloria e Casalpusterlengo, terminato 0-1 in favore degli ospiti, che ringraziano Cheddia e la sua pennellata artistica. La rete poco dopo la mezz'ora sorprende l'esperto Autiero e tanto basta per conquistare i tre punti. Nella ripresa succede di tutto: tre cartellini rossi in 8 minuti stravolgono un derby intensissimo.LE PAGELLE Autiero 5 Impreciso con la palla tra i...