Le pagelle: Penati tuttofare, Castelmare e Stefanoni i jolly dalla panchina

Una partita decisa in Zona Cesarini, come si dice in questi casi. Doppio vantaggio per l'Arcadia Dolzago con le firme di Penati e Castelmare, poi è Stefanoni a dare il via alla rimonta del Barzago, conclusasi con il rigore allo scadere di Agostoni. Se il primo tempo ha offerto poco spettacolo, la ripresa è stata più ricca, con le squadre che hanno giocato più a viso aperto e si sono fatte male.ARCADIA DOLZAGO Vassena 6 Incolpevole sui gol, ordinaria amministrazione per il resto. Bighi 6.5 Spinge bene sulla fascia, non si risparmia mai. Bene anche in...