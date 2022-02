Veglio rapace d'area di rigore: doppietta che annienta il Carignano! Di Vincenzo amareggiato

Si torna finalmente a respirare aria di calcio, calcio vero, quello di provincia, quello nei campi erbosi infangati in mezzo alla nebbia, quello delle scarpette a 6. A Carignano torna in scena la Promozione C con i ragazzi di Di Vincenzo in cerca di punti salvezza che ospitano al Comunale di Carignano il Sommariva Perno che insegue un posto ai playoff. Missione compiuta per gli uomini di Demichelis, che sostituisce l'assente Battaglino in panchina, grazie ad un 0-2 a domicilio firmato ancora una volta da Fabio Veglio: l'attaccante classe '95 si ripete con una doppietta (un gol per tempo) dopo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con