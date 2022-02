Due gol al debutto, un episodio da var e l'annuncio del silenzio stampa

Il Muggiò fatica forse più del previsto, ma supera 3-2 l'Arcadia Dolzago e resta nella scia dell'AltaBrianza, vincente 2-1 in casa della ColicoDerviese. A decidere la sfida un episodio molto dubbio, ovvero la posizione di Manuel Personè sulla conclusione di Cavalli, deviata dal numero 11 che sembra trovarsi alle spalle del marcatore al momento del tiro del compagno. Per il direttore di gara, però, è tutto regolare e non mancano le proteste degli ospiti, che al 18' della ripresa restano in 10 per l'espulsione diretta di Penati. Un vantaggio ritrovato dai gialloblù di Natobuono dopo un grande avvio, come dimostra...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con