La furia di Ivaldi non salva la Novese: Miglietta e Petrillo lanciano una super Pastorfrigor Stay

Non fermate i sogni di questa Pastorfrigor. A Casale Monferrato la banda biancoblù di Perotti stende la Novese 2-1, grazie alla rete in apertura di Miglietta e al lampo a inizio ripresa di Petrillo. I padroni di casa, reduci dalla vittoria 3-1 nella trasferta torinese della scorsa giornata sul campo del Bacigalupo, proseguono nel loro momento di forma, fermando la squadra di Mattia Greco che arrivava alla trasferta casalese dopo la vittoria di misura per 1-0 in casa contro la Santostefanese. Assenza pesante nelle fila della Pastorfrigor: Axel Gulin, il centrocampista di esperienza con un passato nelle giovanili della Fiorentina,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con