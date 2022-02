Le pagelle: Sinisi la sorpresa, Personè e Castelmare le certezze

Il Muggiò trova il primo successo del 2022 ai danni dell'Arcadia Dolzago. Due reti su calcio piazzato permettono ai gialloblù di portarsi sul 2-0 dopo neanche 20 minuti, ma altrettanti errori della retroguardia di Natobuono vanificano il lavoro svolto. L'attenzione si concentra tuttavia sul minuto 17 della ripresa, quando Manuel Personè porta in vantaggio i suoi partendo da una dubbia posizione e gli ospiti restano in 10 per proteste.LE PAGELLE MUGGIÒ Bardaro 6 Nel primo tempo l'unico compito da svolgere è parare il rigore di Castelmare, e ci riesce, nonostante la ribattuta lo punisca comunque, mentre...