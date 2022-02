Lissone-Vibe Ronchese le pagelle: Cavalli la spunta tra i dubbi, rabbia Vibe

Le pagelle di Lissone-Vibe Ronchese 2-1: gli uomini di Cavalli trovano una vittoria importantissima grazie alla solidità di difesa e centrocampo, tanti rimpianti per una Vibe Ronchese rimasta in partita per tutti e 90 i minuti e penalizzata soprattutto dall'episodio molto dubbio del 2-1. LE PAGELLE LISSONE Mauri 6.5 Bravo nelle parate e nelle uscite, come quando esce sui piedi di Todeschini per negargli il possibile 2-2. Ardagna 6.5 Sale con buona frequenza e va spesso al cross, mentre dietro è diligente nel lavoro difensivo. 12' st Dionisi 6 Si fa vedere poco davanti, dopo il 2-1 utile a proteggere...

