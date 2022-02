SosTerminator vs GiamberBoom: 2-2 da fuoco e fiamme nel big match di Promozione

Un pari che fa godere dagli spalti, un pari che fa godere meno chi l’ha vissuto in campo. Lascaris e Ivrea giocano una partita vera, vivace e ricca di ribaltamenti di fronte, terminata 2-2, ma che di fatto non rende felice né i bianconeri né gli Orange primi in classifica. Falco e Porrini speravano di ottenere qualcosa in più, in virtù del super primo tempo eporediese (prima frazione terminata 2-0 a favore degli ospiti) e un ritorno clamoroso dei pianezzesi, in grado di agguantare il pari nel giro di due minuti. Un plauso quindi a entrambe le formazioni, che ancora...

