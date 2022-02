Girone E: la caduta delle capolista bagna la ripartenza

È stata un’attesa lunghissima, ma, finalmente, il fine settimana precedente al giorno degli innamorati ha portato in dote il più bel regalo possibile: il campionato di Promozione è ripartito e non ha fatto eccezione il girone E. Dopo gli antipasti dei recuperi, il rientro ha regalato una montagna di sorprese, con entrambe le leader della classifica che escono sconfitte, in particolare il Club Milanese, che patisce il primo ko dopo 15 turni di imbattibilità a casa del Villa, il quale adesso non può davvero nascondersi. La Soresinese cede di misura al Romanengo, mentre stecca parzialmente anche la Soncinese, a cui...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con