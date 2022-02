I Colombo's non deludono, Motta si spende ovunque : le pagelle di Casati Arcore-Lissone

Niente gol, tante emozioni: si riassume così il pari tra Casati Arcore e Lissone. Partenza lanciata degli ospiti, ma quando il Casati entra in gara costringe Mauri a diventare il grande protagonista della gara. La ripresa torna sui binari dell'equilibrio, entrambe le squadre hanno occasioni per vincerla ma è una di quelle giornate in cui il pallone proprio non vuole saperne di entrare. Lo 0-0 finale è bugiardissimo per quanto si è visto in campo: un pareggio sicuramente più utile al Lissone, che resta in piena zona playoff, che al Casati Arcore, ancora invischiato in una zona playout inaspettata a...

