Il Valdruento vola con i difensori centrali: Riva e Tigani valgono il -3 dalla vetta

Vittoria cruciale del Valdruento di Rosario Ligato, sul difficile terreno di gioco di Bussoleno, ai danni di un'ottima Union BB Vallesusa, guidata da Silvio Foch. 90 minuti di battaglia vera, in cui le squadre non si risparmiano, che terminano 1-2 in favore degli ospiti, grazie ai gol di Giuseppe Tigani (in gol anche all'andata) e Mattia Riva. A nulla serve, se non ad illudere tifosi ed addetti ai lavori, il gol di Alessandro Gandiglio. Dal punto di vista tattico, entrambe le compagini scelgono un approccio prudente alla gara. Partendo dai padroni di casa, Foch decide di schierarsi con un 4-3-1-2,...

