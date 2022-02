L'eterno Gigi Russo doma i Leoni: La Luese di Adamo è sempre più prima!

È la domenica. Oggi è quella domenica da dentro-fuori. È quella giornata in cui il campionato si può definitivamente chiudere o riaprire. È Davide contro Golia: il piccolo-grande SG.Chieri di Migliore, che con la sua filosofia del fare crescere i giovani in casa ha sorpreso tutti e conquistato il secondo posto, ospita la corazzata "campione d'inverno" Luese Cristo di Roberto Adamo che vuole ripetersi in questo girone di ritorno. Al termine di 95' tesissimi e con il risultato in bilico per quasi tutta la gara, i blucerchiati espugnano il Comunale di Strada Fontaneto grazie al gol vittoria dell'eterno Gigi Russo...

