L'Italia chiamò, Iacuaniello rispose: il big match infiammato dai singoli

Le due potenze del campionato non riescono a sferrare un colpo che avrebbe potuto tramortire il torneo: finisce 1-1 il big match tra Assago e Magenta, che vede gli ospiti mantenere la vetta della classifica, seppur con soli due punti sulla Virtus Binasco, prima inseguitrice, e tre lunghezze sugli avversari odierni. A decidere la gara i due capocannonieri per eccellenza: Italia porta in vantaggio i suoi, Iacuaniello riporta il sorriso ai padroni di casa. Una menzione speciale, però, la meritano i due estremi difensori, autori di interventi prodigiosi che hanno permesso di salvaguardare il risultato da una parte e dall'altra:...

