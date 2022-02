Mainardi alla Chiellini, Andreoni offre più soluzioni: le pagelle di Cologno-Bresso

Il Bresso passa 3-1 in casa del Cologno e si aggiudica la sfida salvezza. Un risultato che gli ospiti infiocchettano con Manca e Pollutri, prima del discusso calcio di rigore realizzato da Mihana, che in avvio di ripresa rimette in carreggiata i padroni di casa. Alla fine, però, il subentrato Feola mette il lucchetto ai tre punti conquistati con merito dalla formazione di Manzo.LE PAGELLE COLOGNO Glorini 6.5 Tiene in gara i suoi con alcuni ottimi interventi, da notare soprattutto quello su Pollutri a fine primo tempo. Ferrera 5.5 Propositivo in attacco, ma in difesa soffre...