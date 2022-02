Parola d'ordine: velocità; due gol lampo piegano i ragazzi di Villa

A dispetto del risultato la partita tra Castello Cantù e Solese si è rivelata parecchio equilibrata. Partono meglio i padroni di casa che trovano subito il vantaggio con Barlusconi, ma trovano anche la repentina reazione della Solese. Il pareggio di Suppa sembra poter dare nuova linfa agli uomini di Villa, che tuttavia subiscono anche il gol del 2-1 nei minuti finali del primo tempo. La ripresa è positiva per entrambe le formazioni, con i ragazzi del Castello Cantù che mettono la partita in ghiaccio dopo soli 3 minuti nella ripresa con il terzo gol della partita, mentre gli ospiti provano ad alzare l'intensità del possesso e a giocare il più possibile a ridosso della porta difesa da Perniola. Il punteggio finale è una punizione troppo severa per la Solese, ma che dimostra il grande cinismo dei ragazzi di Bertoni, capaci di concretizzare tutte le occasioni capitate. Una vittoria che issa il Castello Cantù al secondo posto alle spalle della Solbiatese e che relega la Solese nelle zone basse della classifica.

Senza paura. Primo tempo che si conclude con il punteggio di 2-1 per i padroni di casa del Castello Cantù, che riescono a sbloccare il punteggio dopo soli 60 secondi grazie a una bella incursione di Barlusconi che trasforma in oro l'assist di Colombo e infila il portiere a freddo. Inizio confortante per gli uomini di Bertoni, che giocano fin da subito con l'intenzione di rendere il risultato ancora più rotondo. Al 17' su una punizione di Romano, il portiere avversario Mauri deve superarsi per evitare di vedere di nuovo il pallone in porta. Col passare dei minuti però la Solese prende coraggio e alza il baricentro, con un gioco più aggressivo che porta gli uomini di Villa a giocare spesso nella metà campo avversaria. Al 22' arriva il pareggio degli ospiti complice anche un errore grave del portiere Perniola: l'estremo difensore dei padroni di casa si fa rubare una sanguinosa palla che permette a Suppa, l'esperto capitano ospite, di trovarsi con il più gradito dei regali: palla tra i piedi e porta sguarnita. Troppo facile per lui, che insacca il pallone e porta i suoi compagni sul pareggio. Il gol subito in maniera inaspettata suona la carica ai ragazzi del Castello Cantù, che rialzano la testa e nella parte finale della prima frazione trovano il gol del vantaggio con Mauri dopo una bella azione di Pappalardo, che ha il merito di servire il suo compagno in posizione privilegiata dove non può sbagliare. Al fischio del direttore di gara il punteggio è 2-1, in una partita in cui le squadre hanno giocato senza paura e senza risparmiare i contatti fisici che hanno portato il direttore di gara Mainini a fischiare spesso, con anche un cartellino giallo.

Stesso copione. La ripresa si apre subito con lo stesso copione di gara: dopo nemmeno 3 minuti di gioco Pappalardo stacca bene e insacca il pallone su un cross preciso di Cammarano, autore di un'ottima partita. Il 3-1 permette ai padroni di casa di amministrare il vantaggio e di giocare con un po' più di tranquillità. Partita stoica comunque dei ragazzi della Solese che vogliono provare a recuperare il punteggio. Nel secondo tempo, infatti, sono diverse le occasioni per gli ospiti, soprattutto grazie a un ottimo Serpieri, entrato dalla panchina e autore di tante giocate interessanti e conclusioni pericolose. Perniola si fa perdonare l'errore del primo tempo con diversi buonissimi interventi e una sicurezza ritrovata sia coi piedi sia nelle palle alte. Il risultato finale dice 3-1 per la compagine gialloblù, una vittoria importante contro un avversario che non ha mai mollato, fino al 90'.

L'undici di partenza dei canturini

IL TABELLINO

CASTELLO CANTÙ-SOLESE 3-1

RETI: 1' Barlusconi (C), 22' Suppa (S), 38' Mauri (C), 3' st Pappalardo (C).

CASTELLO CANTÙ (3-5-2): Perniola 6.5, Cammarano 7.5, Barlusconi 8, Merlini 6.5 (35' st Sangiorgio sv), Lozza 7.5, Scaccabarozzi M. 6.5, Valle 6.5 (20' st Ajouli 6), Romano 7, Mauri 7.5, Colombo 7 (24' st Galatà sv), Pappalardo 8 (29' st Bruschi sv). A disp. Forestieri, Balduzzi, Bonella, Borghi, Iannello. All. Bertoni 7.

SOLESE (3-4-3): Mauri 6.5, Bezzi 6, Chyupak 6.5, Impoco 6 (29' st Ugolino sv), Riboldi 6.5 (24' st Mottura sv), Ponti 6, De Carlo 6 (5' st Serpieri 7), Tremolada 6.5, Suppa 7, Lopez 5.5 (18' st Leo 6), Perotti 5.5 (35' st Fossati sv). A disp. Beretta, Bonanomi, Trionfo, Rudello. All. Villa 6.5.

ARBITRO: Mainini di Busto Arsizio 6.5.

AMMONITI: Riboldi (S), Scaccabarozzi (C), Romano (C), Chyupak (S), Ajouli (C), Ponti (C).

LE INTERVISTE

Consapevole delle qualità della Solese, è soddisfatto al termine della gara l'allenatore del Castello Cantù, Marco Bertoni: «Una partita difficile, ma lo sapevamo, loro sono un'ottima squadra con giocatori di qualità. La loro classifica non è sicuramente veritiera, noi abbiamo avuto qualche difficoltà per via degli infortuni. Oggi portiamo a casa i tre punti ma abbiamo fatto tanta fatica».