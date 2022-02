Tris scaccia-proteste, lo scontro salvezza si risolve dalla panchina

Esistono partite senza storia, anche quando il risultato e l'andamento della gara direbbero tutt'altro. Il colpo esterno del Bresso sul campo del Cologno è stato uno di questi casi rari, un 1-3 che non racconta a pieno la tranquillità con cui gli ospiti hanno controllato la partita, riaperta solo a inizio secondo tempo da un rigore dubbio. Anche in quel momento infatti il Cologno non è mai parso davvero in grado di poter agguantare il pareggio, e l'1-3 firmato da Feola a dieci dalla fine è stato il timbro finale a un match da ricordare per gli uomini di Manzo....

