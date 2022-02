Goodbye Torinese: Michele Cortassa si dimette

Una stagione che continua ad essere estremamente complicata e delicata. La Torinese cambia ancora una volta allenatore: dopo l'esonero di Francesco Dessena arrivato a inizio ottobre 2021 Michele Cortassa ha rassegnato le proprie dimissioni, costringendo la dirigenza oronero ad optare per il terzo tecnico della propria complicata annata. Determinante l'inaspettato pareggio contro la Nolese, ultima in classifica del girone B, che non ha consentito alla Torinese di allungare su Pianezza, Ivrea Banchette e Barcanova, tutte e 3 sconfitte in impegni decisamente più complicati rispetto a quello degli oronero. Cortassa chiude così la sua esperienza in via dei Gladioli con 10 punti conquistati, senza riuscire a far risalire concretamente la china alla sua ormai ex squadra.

«Dopo il pari contro la Nolese abbiamo discusso del futuro e Cortassa ha deciso di fare un passo indietro - ha raccontato Sante Squillace, presidente della Torinese - Arrivavamo da una settimana davvero difficile dopo la sconfitta contro il Caselle ed è inevitabile che a Nole servisse una vittoria per rialzare la testa. Michele è una persona intelligente e ha voluto lui stesso dimettersi: abbiamo apprezzato tutti noi la sua scelta, anche se avere 3 allenatori nel corso della stagione per noi è veramente pesante. Il nome nuovo? Io e Pregnolato stiamo valutando, ma così come è stato per il post Dessena non vogliamo avere fretta di decidere. Una cosa è certa: non vogliamo nessun nome di grido, so benissimo che per noi non sarebbe la soluzione giusta».

Tanto dispiacere per Michele Cortassa che, nonostante il gran legame creato con i suoi calciatori, non è riuscito a far svoltare a dovere la stagione della Torinese.