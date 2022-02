«Frattolillo via? Fesserie!»: il BSR Grugliasco conferma il proprio tecnico

Se queda, per dirla alla spagnola. Il legame tra Massimo Frattolillo e il BSR Grugliasco è più indissolubile che mai, a prescindere dai risultati che possono arrivare in casa biancorossa. Il pesante KO interno contro la Cheraschese poteva far pensare agli occhi dei più scettici a una possibile separazione anticipata, ma a Grugliasco non tira nessuna aria di rivoluzione. Frattolillo resta in biancorosso, anche se la classifica vede il BSR solamente a 1 punto dai playout, al termine di un girone d'andata (+ una partita) sicuramente al di sotto delle aspettative in via Da Vinci. Una vittoria che manca dal famoso 3-0 a tavolino contro lo Scarnafigi (sul campo manca dal 2-1 al Nichelino del 31 ottobre), e una forma che necessita di essere ritrovata già da domenica prossima in casa del Pancalieri Castagnole.

A smentire ulteriormente le possibili voci di addio di Max Frattolillo ci ha pensato il presidente del BSR Grugliasco Felice Marmo: «Addio a Frattolillo? Ma non diciamo fesserie. Max resta e nessuno in società ha la minima intenzione di cambiare tecnico. Si tratta di una situazione delicata di classifica, ma non dipende da valutazioni di natura tecnica. Abbiamo avuto una serie lunghissima di infortuni, molti devono ancora tornare e poi potremo tornare a giocare a pieno regime».