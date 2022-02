Aggancio fallito e peggio evitato: il Villa conquista un punto in extremis

Il Villa fallisce l’aggancio in vetta: i ragazzi di Altarelli non sfruttano i pareggi di Soresinese e Club Milanese e restano in terza posizionea 35 punti, a due lunghezze dalla coppia di testa. Gli ospiti incappano in una giornata storta, non riuscendo a scardinare il muro difensivo avversario, e fallendo con Maraschio una macroscopica chance dal dischetto sullo 0-0: l’errore risulta pesantissimo nell’economia della gara. I bianconeri nell'arco della partita controllano l'andamento del gioco e mantengono il possesso per lunghi tratti, ma negli ultimi metri la squadra è poca roba e manca di concretezza: risicate all'osso le occasioni da gol...