Campanile buona la prima: Sylla, Gennaro e Palmiere guidano i Lupi! Torre specialista dal dischetto ma non basta

Nella giornata in cui tutti i riflettori sono puntati sul big match Gaviese-Sg.Chieri, c'è un'altra sfida importante con punti pesanti in palio: il nuovo Bacigalupo torna agli antipodi optando per il ritorno in panchina del tecnico col quale cominciò il campionato, cioè Giulio Campanile che con umiltà e ambizione ha detto nuovamente sì alla chiamata dei nerazzurri, volenteroso di "guarire" una squadra che, nonostante la grande campagna acquisti, sta faticando a raccogliere punti. E probabilmente la medicina Campanile funziona eccome dato che il tecnico bagna il suo rientro con una vittoria convincente per 4-2 firmato Sylla, Rizzo, Palmiere e Trussardi...