Colpo di coda: la zampata al 96' decide il big match

Sembrava ormai destinato ad un pareggio, risultato forse giusto per quanto prodotto in campo, ma la zampata di Zanellati addirittura al 96' di gioco permette al Robbio di dare una spallata nello scontro diretto contro l'Assago. Vittoria che consente agli uomini di di Lavenia di accorciare sugli ospiti, arrivando a -2 dal terzo posto. Periodo negativo invece per Gallanti, che deve fare i conti con una continua emergenza (oggi infortunio per Avino ed espulsione di Rossi), e che ancora attende di pregustare il primo successo in questo 2022. Nel primo tempo reti di Zacchi in apertura e pareggio di Bandini,...