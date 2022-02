Difensori goleador: è una rimonta da playoff

Se di solito l'attacco sa essere la miglior difesa, a volte la difesa è il miglior attacco, o meglio, può avere tra le sue fila i migliori attaccanti. La vittoria in rimonta del Lissone su un Barzago combattivo e sfortunato è infatti firmata da Dionisi e Molteni, difensori goleador per un giorno che hanno risolto una pratica molto più difficile del previsto per gli uomini di Cavalli. Il rigore iniziale di Cortesi aveva infatti sconvolto le aspettative delle vigilia, ma l'espulsione di Tironi ha offerto spazi a un Lissone non brillante nel primo tempo: alla lunga però l'assedio biancorosso ha...