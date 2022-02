Eccezionale Parachini! Bordata da 3 punti

Conferma il proprio campionato altalenante il Piedimulera, che sbanca Bianzè con una rete dell'esperto Francesco Parachini, (encomiabile a giocare largo a sinistra a causa dell'esigenza del momento) e trova il suo 8° successo stagionale scavalcando proprio i vercellesi. Di contro finora è un 2022 molto avaro di soddisfazioni per la squadra di Ugo Yon, che paga anche alcune assenze di rilievo (leggasi Zollo, Federico e Bernabino) e trova con il 3° ko di fila. La situazione per i bianzinesi non è affatto preoccupante con 25 punti in graduatoria, ma ovviamente si sperava di chiudere il conto salvezza già in questo...