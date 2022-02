Garra e grinta, Grosso e la Montatese si prendono lo scontro salvezza

Vittoria cruciale per 2-0 della Montatese di Marco Grosso, ai danni del Villarbasse di Vincenzo Tarulli, diretta concorrente per la salvezza. Partita maschia, senza esclusione di colpi, che si decide nella ripresa, quando gli ospiti alzano decisamente i giri del motore, e colpiscono prima con Marco Cignetti (al secondo gol consecutivo, dopo quello contro il Busca) e poi con Marcello Penna. Dal punto di vista tattico, Tarulli sceglie il consueto 4-4-1-1, per evitare di dare punti di riferimento agli uomini più avanzati della Montatese, e ripartire, portando tanti uomini davanti, al fine di allungare le maglie della difesa ospite. Grosso,...