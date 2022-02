Giglio e il miracolo di Bizzi regalano tre punti a Broccanello

Cade su un campo difficile il Castello Cantù di Bertoni, letale fin dai primi minuti l’atteggiamento dei locali che mettono grinta e cuore in un match davvero combattuto. Il gol segnato nei primi minuti da Giglio indirizza il match in favore dei padroni di casa, bellissimo l’assist di Livelli che con una magia imbecca l’attaccante giallorosso solo davanti a Perniola che non può nulla a quel punto, il vantaggio e il primo tempo dominato dall'Universal Solaro non abbattono però gli ospiti che nella ripresa mettono in campo un atteggiamento diverso e per poco non la pareggiano la grande fucilata di...