Terremoto Barcanova: Marenco si dimette

Come si dice in gergo, piove sul bagnato. Dopo la batosta subita domenica pomeriggio in casa contro il Pianezza (qui la pagina dedicata alla Promozione B sul giornale uscito lunedì 28 febbraio) il Barcanova ha ricevuto la notizia, poi accettata, delle dimissioni del tecnico della prima squadra Stefano Marenco. Non un buon momento per la società rossoblù, che oltre a dover risalire la complicata montagna del girone B di Promozione dovrà trovare una soluzione per sostituire il tecnico ex Toro femminile. Nonostante i 15 punti raccolti in 18 gare si possono considerare uno score discreto per la società torinese, le 4 vittorie e i 3 pareggi raccolti non bastano per andare oltre il penultimo posto, occupato in concomitanza con l'Ivrea Banchette, che al momento significherebbe retrocessione diretta in Prima Categoria. Infatti dietro le dimissioni di Marenco ci sarebbero delle motivazioni extra calcio significative.

La classifica del girone B di Promozione: il Barcanova occupa al momento al penultima posizione insieme all'Ivrea Banchette, a rischio retrocessione diretta

LE PAROLE DI STEFANO MARENCO

Le ha provate tutte Stefano Marenco, nonostante un'ondata di difficoltà di organico e un supporto dal quartier generale del Barcanova che raramente c'è stato in questi mesi. «Dovrebbero fare una statua a questo gruppo per la dedizione e la voglia ci hanno messo e ci mettono ogni giorno - ha spiegato Marenco - Abbiamo tirato avanti nonostante le tante difficoltà, abbiamo lottato da gruppo unito quale siamo, nonostante la società di fatto si è disinteressata della nostra situazione. Nel mentre tanti ragazzi come Tufarulo, Pansini, Crovagna e Passarello o sono andati via o hanno trovato un lavoro che non consente a loro di essere sempre presenti in partita o negli allenamenti, di conseguenza mi ritrovo un gruppo pronto ad andare quasi al martirio ogni domenica».

«Con la società sono stato chiaro nella settimana precedente allo scontro diretto con il Pianezza: o ci date una mano facendovi sentire presenti oppure faccio un passo indietro io. Vista la mia scelta penso sia stato chiaro l'esito della mia richiesta. E' da un po' che ho chiesto qualche nuovo arrivo per rinforzare un organico ridotto specialmente in difesa e in attacco, qualcosa mi è stato promesso ma nessuna mossa è stata fatta. Anche sul piano economico, almeno per i ragazzi, ci sono state tante promesse ma nessun atto pratico: ai calciatori sono stati promessi i rimborsi a inizio febbraio e dopo un mese ancora niente».

I calciatori del Barcanova e Marenco, nonostante le difficoltà raccontate, si sono rimboccati le maniche e hanno provato a mantenere viva la classifica dei rossoblù che, come confermato dallo stesso ex tecnico, non può considerarsi del tutto disastrosa, soprattutto in virtù dell'organico ristretto. «Non nego che ci siano stati degli errori tecnici durante le partite, specialmente nelle ultime, ma mi metto anche nei panni di questa squadra. Ho schierato uomini come Pansini che non si allenavano da 2 settimane e nonostante tutto hanno stretto i denti e hanno giocato, ho provato a sostenerli fino alla fine ma ad un certo punto diventa difficile. Uno ad uno i vari referenti della prima squadra hanno iniziato a fare un passo indietro, prima Alessio Billia che ha spinto un anno e mezzo fa per volermi in panchina, ora io che mi sono dimesso. Per intenderci al campo dopo gli allenamenti dovevamo pensarci io e il mio vice Massimo Gobbato a spegnere le luci o a fare quei lavori che dovrebbero spettare alla società».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Usd Barcanova Calcio (@usdbarcanova)

Al momento la squadra verrà affidata al vice di Marenco Gobbato, che la guiderà negli allenamenti settimanali in vista della partita contro l'Ivrea di domenica. La dirigenza del Barcanova conta però di scegliere il nuovo tecnico prima del weekend, sancendo il nuovo corso rossoblù in vista della salvezza.