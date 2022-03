Barcanova, il dietrofront di Marenco: «Un grosso misunderstanding»

Terza puntata, e non sarà l'ultima. Dopo le dimissioni di Stefano Marenco le sue parole avevano fatto rumore e il Barcanova non l'aveva presa bene. Dando il via ad una storia infinita. A distanza di 24 ore Stefano Marenco però fa dietrofront, escludendo tutte le implicazioni economiche tra le motivazioni del suo addio alla società rossoblù.

Partiamo dal principio. Nel tardo pomeriggio di ieri, 1 marzo, Stefano Marenco comunica al Barcanova la volontà di dimettersi dalla guida tecnica della prima squadra, dando una serie di motivazioni tra quelle che hanno portato al suo addio prima della fine della stagione. Oltre a quelle di caratura prettamente sportiva, come la complicata situazione di classifica, l'ex tecnico rossoblù parla di motivazioni extra-calcistiche, come una sostanziale distanza della società dalle sorti della prima squadra, ed economiche, con promesse fatte e non mantenute.

La risposta del Barcanova, seppur indiretta, aveva però aggiunto un risvolto all'intera vicenda. Tra i dirigenti rossoblù si era alzato un vero e proprio polverone, soprattutto nei confronti di Marenco e delle sue parole, arrivando a sostenere di un grave danno d'immagine per la società rossoblù che, oltre ad affrontare un momento delicato di classifica, sta cercando di portare ordine in ogni suo settore, dal calcio prettamente giocato alla dirigenza.

I ragazzi della prima squadra del Barcanova, indirettamente al centro del ciclone sollevato nelle ultime ore