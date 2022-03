Furia Barcanova: Grave danno di immagine per la società

Matrimoni finiti e polemiche destinate a prolungarsi nel tempo. La parole di Stefano Marenco dopo le dimissioni di ieri sera hanno mosso più di un polverone nella dirigenza del Barcanova, che non ha per niente apprezzato le parole del tecnico ex Toro femminile. Non si tratta delle questioni prettamente sportive, legate a una situazione di classifica sicuramente poco tranquilla per i rossoblù, ma si parla delle questioni economiche, citate da Marenco ieri, figuranti tra le motivazioni delle sue dimissioni.

Prima della partita con il Pianezza Marenco ha chiesto una presenza maggiore da parte della società, altrimenti avrebbe fatto un passo indietro come effettivamente è stato. La sconfitta nello scontro diretto ha sicuramente pesato ulteriormente nella scelta delle dimissioni del tecnico, ma a far infuriare il Barcanova è stata la parte legata ai rimborsi spese. «Anche sul piano economico, almeno per i ragazzi, ci sono state tante promesse ma nessun atto pratico: ai calciatori sono stati promessi i rimborsi a inizio febbraio e dopo un mese ancora niente», così ha affermato Marenco.

Al Barcanova non sono andate giù le parole dell'ex allenatore, reo di aver dato delle informazioni su delle questioni societarie delicate di cui non si conoscono i reali fatti. Fonti interne alla dirigenza rossoblù parlano di un dialogo con Marenco, che dopo le affermazioni di ieri ha ritrattato negando di aver dato qualsiasi informazione legata ai fattori economici.

Un caso curioso di misunderstanding, dove ad uscirne danneggiata è la società rossoblù che continua ad essere ferma sulla sua posizione contro le affermazioni di Marenco. Tra i dirigenti non c'è comunque la volontà di rilasciare dichiarazioni ufficiali, onde evitare ulteriori parole su un caso che rischia di diventare, a detta loro, più grande del dovuto. L'obiettivo del Barcanova al momento è risolvere la questione internamente, andando a fondo su parole dette e confermate dal diretto interessato.